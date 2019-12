Ulkomaat

Asemies hyökkäsi kirkkoon Texasissa ja tappoi kaksi, myös hyökkääjä ammuttiin

Kaksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisipäällikkö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvalloissa