Trumpin twiitti epäillyn ilmiantajan nimestä katosi, Twitterin mukaan katkos järjestelmässä vaikutti presidentin tiliin

Ulkomaat

Trumpin twiitti epäillyn ilmiantajan nimestä katosi, Twitterin mukaan katkos järjestelmässä vaikutti president

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uutistoimisto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Väitetyllä