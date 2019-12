Tuhannet ihmiset ovat jääneet maastopalojen takia saarroksiin rannalle Australiassa, ainakin kaksi ihmistä kuollut

Ulkomaat

Tuhannet ihmiset ovat jääneet maastopalojen takia saarroksiin rannalle Australiassa, ainakin kaksi ihmistä kuo

Tuhannet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Palojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yli