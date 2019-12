Ulkomaat

Vuosi 2020 on jo alkanut idässä, HS näyttää ilotulituksia suorana

Suomessa vielä suunnitellaan alkuiltapäivästä uudenvuoden iltamenoja, eletään itäisimmässä maailmankolkassa jo edistyksellisesti seuraavalla vuosikymmenellä.Ensimmäisenä vuosi vaihtui eteläisellä Tyynellämerellä esimerkiksi Kiribatilla, Tongassa ja Samoalla. Siellä eletään vuotta 2020 jo nyt.Saarivaltioiden jälkeen uudenvuoden juhlinta siirtyy kohti länttä niin, että viimeisenä vuosi vaihtuu muun muassa asumattomalla, piskuisella 1,6 neliökilometrin Bakerin-atollisaarella Tyynellämerellä. Saarella kasvaa neljää ruoholajia ja joitakin pensaita.Suuremmista paikoista ensimmäisenä on vuorossa Uusi-Seelanti, josta maailma näkee ensimmäiset suuret ilotulitukset.Tämän jälkeen vuorossa on Australia, kun Sydneyssä sytytetään raketit. Tänä vuonna maailmankuuluja Sydneyn ilotulituksia on kuitenkin vastustettu, sillä maata ovat riivanneet ennennäkemättömät maastopalot. Sydney on maastopalojen vuoksi peittynyt savusumuun, ja vetoomuksen ilotulituksen peruuttamiseksi on allekirjoittanut noin 300 000 australialaista.Sydneyn ilotulituksessa nähdään noin 100 000 ilotulitetta 12 minuutin ajan.hieman poikkeuksellisissa merkeissä juhlitaan uuttavuotta esimerkiksi Lontoossa.Vuosi 2019 kun jää historiaan viimeisenä vuotena, jolloin Britannia oli EU:n jäsen. Maa on eroamassa unionista alkuvuodesta. Pitkään kunnostettavana ollut Lontoon kuuluisa Big Ben soittaa kelloaan ja ilotulitukset ammutaan Thamesilla.