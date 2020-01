Pohjois-Korea aikoo luopua asetestien lykkäämisestä, Donald Trump kertoi uskovansa Kim Jong-unin olevan ”sanansa mittainen mies”

Ulkomaat

Pohjois-Korea aikoo luopua asetestien lykkäämisestä, Donald Trump kertoi uskovansa Kim Jong-unin olevan ”sanan

Pohjois-Korea

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Analyytikkojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohjois-Korean