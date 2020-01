Yhdysvaltojen odotetaan ilmoittavan tällä viikolla sähkötupakan makuja koskevasta kiellosta – Mentol jäämässä sallituksi, hedelmämaut eivät

Ulkomaat

Yhdysvaltojen odotetaan ilmoittavan tällä viikolla sähkötupakan makuja koskevasta kiellosta – Mentol jäämässä

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Presidentti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hedelmäiset