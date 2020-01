Sandy Hookin kouluampumista huijaukseksi väittänyt salaliittoteoreetikko määrättiin maksamaan 100 000 dollarin korvaukset

Ulkomaat

Sandy Hookin kouluampumista huijaukseksi väittänyt salaliittoteoreetikko määrättiin maksamaan 100 000 dollarin

Tunnettu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

teoreetikkoa vaaditaan tilille omaisten piinasta

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005780232.html

Texasilaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jonesia