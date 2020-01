Ulkomaat

Mielenosoittajat tunkeutuivat USA:n lähetystöön Irakissa, Trump uhkaa Irania – Mistä Bagdadin lähetystö­hyökkä

Vuosikymmen

Tällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitkä tapahtumat johtivat lähetystöhyökkäykseen?

Lyhyellä

Sunnuntaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä tiistaina tapahtui ja keitä mielenilmaukseen osallistui?

Tuhannet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mielenosoittajat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä seurauksia tapahtumilla oli?

Mitä välikohtaus kertoo Irakin tilanteesta ja Yhdysvaltojen asemasta Lähi-idässä?

Tilanne

Tilanne

Yhdysvalloilla