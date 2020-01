Tulitornado nosti paloauton ilmaan ja kekäleet lentävät kymmeniä kilometrejä – Tämän vuoksi Australian maastopaloja on niin vaikea pysäyttää

Ulkomaat

Tulitornado nosti paloauton ilmaan ja kekäleet lentävät kymmeniä kilometrejä – Tämän vuoksi Australian maastop

Tulitornado

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Australian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Kolmen vuoden kuivuus

Australian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Nopeus ja kekäleet

Australian

3. Kuumuus ja pimeys

Rugbyn

4. Palkaton työ

Sammutustyötä