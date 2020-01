Ulkomaat

Itävallan uusi hallitus nostaa huivien ikärajaa kouluissa ja sallii vaarallisena pidettyjen maahan­muuttajien

Itävallan uusi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erityisesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itävallassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

valta”, sanoo rehtori

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005961690.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy