Ulkomaat

Mies hyökkäsi veitsen kanssa ohi­kulkijoiden kimppuun Ranskassa ja surmasi yhden, poliisi ”neutraloi” hyökkääj

Yksi ihminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy