EU yrittää jälleen uudistaa maahanmuuttopolitiikkaa, eikä aikaa ole hukattavaksi: ”Miljoonia ihmisiä voi olla liikkeellä viikoissa tai kuukausissa”

Ulkomaat

EU yrittää jälleen uudistaa maahanmuuttopolitiikkaa, eikä aikaa ole hukattavaksi: ”Miljoonia ihmisiä voi olla

Bryssel

Umpisolmu

Mistä tilanteesta lähdetään liikkeelle?

Miten yhteinen turvapaikkajärjestelmä etenee?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä uusi komissio suunnittelee?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miten Unkari ja Puola saadaan mukaan?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuinka kiire Euroopalla on toimia?