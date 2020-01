Ulkomaat

Poliisi käytti kyynelkaasua Pariisin eläkemielenosoituksissa

Ranskan

Ammattiliittojen

eläkeuudistusta vastustavat mielenosoitukset yltyivät osin levottomiksi lauantaina, ja poliisi käytti tilanteen rauhoittamiseksi kyynelkaasua. Kyynelkaasuun turvauduttiin ainakin kolmessa eri paikassa Pariisissa, kertoo uutistoimisto Reuters.Mielenosoittajat sytyttivät muun muassa roska-astioita tuleen. Heidän joukossaan nähtiin myös keltaliivejä, jotka osoittivat laajasti mieltään Ranskassa viime vuonna.Keltaliivien hajanaisten vaatimusten sijaan mielenosoittajilla on nyt selvä viesti: Ranskan hallituksen on peruttava eläkeuudistus, joka lopettaisi monien alojen hyvin anteliaat eläke-edut. Uudistus vaikuttaisi sekä eläkeikään että eläkkeiden suuruuteen.mukaan uudistus tarkoittaisi, että monien ranskalaisten olisi käytävä töissä vielä nykyistä 62 vuoden virallista eläkeikää vanhempana. Ikärajan nosto koskee jopa balettitanssijoita. Heidän eläkeikänsä on nyt 42 vuotta.Lauantain mielenosoitukseen Pariisissa osallistui uutistoimisto AFP:n mukaan tuhansia ihmisiä.Eläkeuudistusta on vastustettu jo kuukauden verran jatkuneella rautatieläisten lakolla, joka on halvaannuttanut Ranskan joukkoliikennettä. Lakko on Ranskan historian pisin.Pariisin ooppera on perunut taiteilijoiden lakkojen vuoksi kymmeniä esityksiä.