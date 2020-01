USA:n ilmaiskussa kuollut Qassim Suleimani johti Iranin asevoimien salaperäisintä ryhmää, josta tiedetään vain vähän – Keitä ovat Quds-joukot?

Ulkomaat

USA:n ilmaiskussa kuollut Qassim Suleimani johti Iranin asevoimien salaperäisintä ryhmää, josta tiedetään vain

Perjantain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäiseksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain

Vuoden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Varsinainen

Quds-joukot

Yhdysvallat