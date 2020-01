Ulkomaat

Japani kaavailee Fukushimasta uusiutuvan energian keskusta: hylätylle viljelys­maalle ja vuoristo­alueille rak

Japanilaiskaupunki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Japanin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maaliskuussa