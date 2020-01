Ulkomaat

Australian maastopaloista nouseva savu havaittu Argentiinassa ja Chilessä saakka

maastopaloista nouseva savupilvi on havaittu yli 12 000 kilometrin päässä Chilessä ja Argentiinassa, kerrotaan maiden ilmatieteen laitoksilta.Savupilvi vaikutti maissa siihen, minkä värisenä aurinko näyttäytyi. Argentiinan ilmatieteen laitoksen julkaisemissa kuvissa aurinko oli hieman normaalia punaisempi.Asiantuntijat arvioivat, että savupilvi saattaa näkyä jopa Brasiliassa Rio Grande del Surin osavaltiossa. Se sijaitsee Argentiinan itäpuolella Atlantin valtameren rannalla.Savupilvi on noussut 6 000 metriä merenpinnan yläpuolelle.Australian maastopaloissa on tähän mennessä palanut Irlannin kokoinen alue.