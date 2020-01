Ulkomaat

Uutistoimistot: Ukrainalainen matkustaja­lentokone on pudonnut nousun jälkeen Iranissa teknisen vian vuoksi, k

Ukrainalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kone

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iran