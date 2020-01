Ulkomaat

Intialainen oikeusistuin määräsi joukko­raiskauksesta tuomitut neljä miestä hirtettäviksi tammikuun lopussa

Kuolemantuomiot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miehet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka