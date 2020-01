Ulkomaat

AFP: Lentokoneen laskeutumis­telineestä löytyi kuollut lapsi lentokentällä Pariisissa

Norsunluurannikolta

Air France

tulleen lentokoneen laskeutumistelineestä löytyi ruumis Charles de Gaullen lentokentällä Pariisissa, kertovat uutistoimistot. Uutistoimisto AFP:n nimettömän lähteen mukaan kyseessä oli noin 10-vuotiaan lapsen ruumis.Ruumis oli löytynyt lentoyhtiö Air Francen Boeing 777 -koneesta, joka oli lähtenyt Norsunluurannikolla sijaitsevasta Abidjanista tiistai-iltana ja saapunut Pariisissa sijaitsevalle Charles de Gaullen lentokentälle varhain keskiviikkona.vahvisti uutistoimistojen mukaan tiedotteessa, että koneessa ollut salamatkustaja oli löytynyt kuolleena laskeutumistelineestä, mutta se ei kertonut tarkempia tietoja esimerkiksi tämän iästä.Uutistoimisto Reutersin mukaan lentoyhtiö ei ainakaan toistaiseksi kommentoinut ranskalaismedioiden ja AFP:n väitteitä siitä, että kyseessä olisi lapsi.”Tämä on paitsi inhimillinen tragedia myös osoitus siitä, että Abidjanin lentokentällä on tapahtunut suuri epäonnistuminen turvallisuusjärjestelyissä”, sanoi puolestaan AFP:n haastattelema turvatoimien parissa toimiva ja nimettömänä pysyttelevä lähde Norsunluurannikolta.Useita salaa lentokoneissa matkustaneita ihmisiä on löytynyt kuolleina koneiden laskeutumistelineistä viime vuosien aikana, kertoo AFP.