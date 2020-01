”Yhdysvalloilla ei ole pakkoa vastatoimiin” – Asiantuntijoiden mukaan Yhdysvallat ja Iran voivat vielä välttää laajemmat sotatoimet

Ulkomaat

”Yhdysvalloilla ei ole pakkoa vastatoimiin” – Asiantuntijoiden mukaan Yhdysvallat ja Iran voivat vielä välttää

Iranin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006365735.html

Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jäntin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Amerikkalaisen

Iranin

Yhdysvalloissa

Lue lisää

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006366024.html