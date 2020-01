Suurkysely: Trump on maailmalla hyvin epäsuosittu, paitsi kourallisessa maita sekä Euroopan kansallis­mielisten parissa Trumpiin suhtaudutaan maailmalla kielteisemmin kuin Venäjän ja Kiinan johtajiin. Euroopan kansallismielisten puolueiden tukijoukkojen parissa Trumpin kannatus on kuitenkin hyvässä nosteessa – ja kotimaassaan tuki on pysynyt vakaana.