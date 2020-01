Valkoinen talo sai varoituksen ennen Iranin iskua: Näin tapahtumat tilannehuoneessa etenivät

Ulkomaat

Varoitus Valkoisessa talossa

Varoituksia

Pence

Lue lisää:

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006366520.html

Lue lisää:

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006363103.html

Kello

Kuoliko

Jotkut

Myöhään

Keskiviikkoaamuna

Lue Washingtonin-kirjeenvaihtajan analyysi

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006366769.html