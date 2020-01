Ruotsi suree lentoturman uhreja kuningasta myöten – ”Käytössä on koko skaala surusta ja turhautumisesta vastuullisten kritisointiin”

Ulkomaat

Ruotsi suree lentoturman uhreja kuningasta myöten – ”Käytössä on koko skaala surusta ja turhautumisesta vastuu

Tukholma

Ruotsi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teheranissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006367716.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsi on

Ruotsin