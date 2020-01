Ulkomaat

Iranilaiset pelkäävät Trumpin uusia ”voimakkaita” pakotteita, mutta todellisuudessa sellaisia ei ehkä tule

Teheranin

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trumpin

Pakotteita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

kymmenten pahimpaan kriisiin

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006315559.html

Kun

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006365575.html

Iranin