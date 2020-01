Ulkomaat

Kysely: Trump saa yhä laajempaa tunnustusta talouspolitiikastaan amerikkalaisilta

Amerikkalaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyselytuloksissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Financial