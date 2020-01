Ulkomaat

Lentoturmatutkijat kiirehtivät nyt Iraniin, jotta totuus selviäisi mahdollisimman pian: Näin tutkinta etenee

Ukrainalaisen

Lentoturman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kanadan

Pudonneen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iran

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lentoturmatutkijat

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006367752.html

Iranilaisviranomaiset

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006368257.html

Kanada

Perjantaina