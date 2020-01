Ulkomaat

Poliisi hääti raskaana olevan 18-vuotiaan Naomien ja yli sata muuta turvapaikan­hakijaa vallatusta talosta, si

Ateena

Poliisit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kadulla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Naomie

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Naomie

https://dynamic.hs.fi/a/2019/moria/

Kreikasta

Papagiannákis

Loppukesän

Häädettyjä