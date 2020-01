Ulkomaat

Siviilikone on ammuttu alas aiemmin kuudesti, useimmiten erehdyksessä – Tragedioissa on kuollut 1 054 siviiliä

Iranin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Libyan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Korean

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muissa

Hormuzinsalmessa

Venäläisen

Valkovenäläisen

Malesian