Golfpallon kokoisia rakeita ja hurrikaanin vahvuisia tuulenpuuskia: Ainakin 11 kuollut Yhdysvalloissa

11 ihmistä on kuollut ja sadattuhannet jääneet ilman sähköä Yhdysvaltojen halki viikonloppuna jyränneessä talvimyrskyssä.Yhdysvaltojen kansallinen sääpalvelu kertoo, että Texasista koilliseen kohti Mainen osavaltiota edenneessä myrskyssä havaittiin golfpallon kokoisia rakeita, ja tuulen voimakkuus ylsi puuskittain jopa hurrikaanin tasolle.Kuolleiden joukossa olivat palomies ja poliisi Lubbockin kaupungissa Texasissa. He olivat valtatiellä tarkastamassa aiempaa liikenneonnettomuutta, kun auto liukui jään vaikutuksesta heidän päälleen.Louisianan luoteisosassa taas kaksi ihmistä kuoli myrskyn tuhottua kotina toimineen asuntovaunun. Poliisista kerrottiin paikalliselle televisiokanavalle, että vaunu oli lentänyt kymmenien metrien päähän alkuperäisestä sijainnistaan ja hajonnut ympäriinsä.Samassa osavaltiossa kuoli kolmas ihminen puun kaaduttua talon päälle. Läntisessä Alabamassa kuoli myös kolme ihmistä.sähköjä oli uutistoimisto AFP:n mukaan sunnuntaiaamuna yli 200 000 kotitaloutta.Chicagossa O’Haren kansainvälisellä lentoasemalla jouduttiin myrskyn vuoksi perumaan yli tuhat lentoa. Lisäksi satoja muita lentoja viivästyi.Yli 18 miljoonaa ihmistä on yhä tornadojen ja tulvien riskivyöhykkeellä. Etelän osavaltioissa myrskyn odotetaan laantuvan sunnuntaina, mutta koillisessa rajuilma kestänee vielä ainakin päivän.