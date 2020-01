Ulkomaat

Filippiinien pääkaupungin lähistöllä sijaitseva tulivuori aktivoitui, purkausta pelätään

Pari

Taal

tuhatta filippiiniläistä on joutunut jättämään kotinsa tulivuorenpurkauksen pelossa. 65 kilometrin päässä pääkaupungista Manilasta sijaitseva Taal pölläytti sunnuntaina ilmaan valtavan tuhkapilven, ja paikalliset seismologit havaitsivat magman liikkuvan kohti vuoren kraatteria.Reutersin mukaan kaikki lennot on toistaiseksi keskeytetty Manilan kansainvälisellä lentokentällä.Filippiinien seismologian instituutin edustaja arvioi, että jos vuoren aktiivisuus jatkuu, lähipäivinä tapahtuvan purkauksen uhka kasvaa. Viranomaiset varautuvatkin evakuoimaan lisää vaaravyöhykkeen asukkaita.on Filippiinien aktiivisimpia tulivuoria. Se on purkautunut viimeksi vuonna 1977.Filipppiinit sijaitsee alueella, jota kutsutaan Tyynenmeren tulirenkaaksi. Alueella sijaitsee suurin osa maailman tulivuorista, ja siellä tapahtuu valtaosa maanjäristyksistä.Kymmenettuhannet filippiiniläiset joutuivat jättämään tammikuussa 2018 kotinsa, kun Mayon-tulivuori syyti uumenistaan miljoonia tonneja tuhkaa, kiviä ja laavaa.