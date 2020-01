HS-analyysi: Ydinvoimasta luotiin ensin suurin vihollinen ja nyt se on tabu – Ilmastonmuutoksen torjunnassa yksi keino on Saksassa joukosta poissa Saksan vihreät on muokannut eurooppalaista arvomaailmaa 40 vuoden ajan ja pian Euroopan talousmahdin johdossa saattaa olla vihreä poliitikko, kirjoittaa HS:n Berliinin-kirjeenvaihtaja Hanna Mahlamäki.