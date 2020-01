Ulkomaat

Kiinan mysteerivirusta löytyi Thaimaasta

Kiinassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhteensä

leviävän koronaviruksen kantaja on joutunut eristykseen Thaimaassa. Thaiviranomaiset tehostavat valvontaa lentokentillä, sillä maahan odotetaan pian paljon kiinalaisia turisteja kun kiinalaista uuttavuotta vietetään tammikuun 25. päivänä.Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.Yhteensä thaiviranomaiset ovat määränneet eristykseen tammikuun alun jälkeen kaksitoista ihmistä. Vain yhdeltä on tähän mennessä löytynyt Kiinassa leviävä aiemmin tuntematon koronavirustyyppi.61-vuotias kiinalaisnainen vietiin eristykseen keskiviikkona ja hän sai hoitoa. Thaimaan terveysministeriö kertoi Reutersin mukaan maanantaina, että nainen saatiin hoidettua ja hän voi tarpeeksi hyvin palatakseen kotiin.virus on löydetty nyt 42 ihmiseltä. Heistä ainakin yhden, 61-vuotiaan miehen, tiedetään kuolleen viruksen aiheuttamaan keuhkokuumeeseen.Mies oli viranomaisten mukaan asioinut mereneläviä myyvällä Huananin torilla, joka sijaitsee Wuhanissa Keski-Kiinassa. Paikka nimettiin jo aiemmin taudin puhkeamisen keskipisteeksi. Useat sairastuneista ovat maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan työskennelleet tai käyneet säännöllisesti torilla, joka on ollut suljettuna uudenvuodenpäivästä lähtien.Kaikista Kiinassa todetuista 41 tartunnan saaneesta seitsemän on kotiutettu ja kuuden tila on vakava, sanoivat Wuhanin terveysviranomaiset maanantaina.Ensimmäiset virustautitapaukset todettiin Wuhanissa joulukuun lopulla.