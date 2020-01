Ulkomaat

Saksan poliisi suoritti ratsioita ympäri maata, epäilee islamistien suunnitelleen iskuja useisiin kohteisiin

Saksan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Epäilyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saksan