Ulkomaat

Tutkimus: Valtameret olivat ennätyksellisen lämpimiä viime vuonna

Maailman meret

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailman meret

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelkästään vuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtamerien lämpeneminen