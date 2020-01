Iranin ilmatorjunnan olisi ollut helppoa tunnistaa matkustajakone, sanoo ilmasotaopin pääopettaja: ”Käsittämätön virhe”

Ulkomaat

Iranin ilmatorjunnan olisi ollut helppoa tunnistaa matkustajakone, sanoo ilmasotaopin pääopettaja: ”Käsittämät

Heikko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teknisesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lentokone

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iranin

Virhe