Edustajainhuone lähettää Trumpin virkasyytteet tänään senaattiin, historiallinen oikeudenkäynti alkaa ensi viikolla – HS käy läpi seuraavat askeleet

Ulkomaat

Edustajainhuone lähettää Trumpin virkasyytteet tänään senaattiin, historiallinen oikeudenkäynti alkaa ensi vii

Washington

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Demokraatit nimeävät ensin syyttäjät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syytteiden luovutus on seremonia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskeisin kysymys: kuullaanko uusia todistajia?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiistaina

Oikeudenkäynnin

Mitä oikeudenkäynniltä voi ainakin odottaa?

Oikeudenkäynti tuskin venyy pitkäksi

Mistä syytteissä on kyse?