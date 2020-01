Kiinassa puhjennutta hengitystieinfektiota todettiin yhdellä myös Japanissa – mies oli käynyt puhkeamispaikaksi epäillyssä kaupungissa

Ulkomaat

Wuhanissa joulukuun loppupuolella puhjennutta hengitystieinfektiota on todettu yhdellä ihmisellä myös Japanissa, kertoo uutistoimisto Reuters.Japanin terveysministeriö kertoi torstaina antamassaan lausunnossa, että kolmekymppiseltä mieheltä todettiin Kiinassa leviävää aiemmin tuntematonta koronavirustyyppiä. Sairastunut oli ministeriön mukaan ollut Wuhanissa, jossa sijaitseva tori on todettu aiemmin taudin puhkeamisen keskipisteeksi.Japanilainen potilas palasi Wuhanista tässä kuussa kuumeisena, ja hänet otettiin hoitoon sairaalaan. Terveysviranomaiset kertoivat, että mies pääsi sairaalasta keskiviikkona oireiden helpotettua. Testit vahvistivat viruksen Wuhanin koronavirustyypiksi.iskevä, aiemmin tuntematon virus on tappanut toistaiseksi yhden ihmisen. Kuollut oli 61-vuotias mies, joka oli viranomaisten mukaan asioinut mereneläviä myyvällä Huananin torilla. Tartunnan on saanut virukseen kuolleen miehen lisäksi tähän mennessä yli 40 ihmistä.Maanantaina kerrottiin, että myös Thaimaassa yhdeltä ihmiseltä on todettu tartunta. Thaiviranomaiset kertoivat tehostavansa valvontaa lentokentillä, sillä maahan odotetaan pian paljon kiinalaisia turisteja kun kiinalaista uuttavuotta vietetään tammikuun 25. päivänä.Yhdysvaltojen tautikeskus on kehottanut Wuhanin alueella matkustavia välttämään kontaktia eläimiin ja eläintuotteisiin.