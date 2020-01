Ulkomaat

Uutuuskirja kertoo Trumpin onnettomasta maantieteen- ja historian­tuntemuksesta: Ei tiennyt Intian ja Kiinan o

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sanomalehti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trump

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirja