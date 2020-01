Ulkomaat

USA:n suurlähettilään kalapuikko­viikset suututtavat Etelä-Koreassa, tuovat monen mieleen japanilaiset miehitt

Etelä-Korea

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jotkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy