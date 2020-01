Älypuhelimemme ja sähköautomme toimivat kongolaisella koboltilla, jota kaivetaan lapsityövoimalla – mutta onko meillä vaihtoehtoja?

Ulkomaat

Älypuhelimemme ja sähköautomme toimivat kongolaisella koboltilla, jota kaivetaan lapsityövoimalla – mutta onko

Lähes jokaisella meistä on todennäköisesti laite, jossa on kongolaista kobolttia. Älypuhelin, kannettava tietokone, partakone, sähköauto: laite, jonka sisällä on litiumioniakku. Kobolttia sisältäviä akkuja tarvitaan koko ajan enemmän, kun maailma pyrkii eroon fossiilisista polttoaineista.