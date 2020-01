Ulkomaat

Perunasalaatin majoneesit menivät vaihtoon, ja se kertoo Venäjästä enemmän kuin ehkä ajattelit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hämmästys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Majoneesin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Venäjällä on ajateltu, että yksi ainakin on pysyvää. Majoneesin rooli juhlapöydässä.Erityisen keskeinen asema sillä on uudenvuodenaaton illallisella, joka Venäjällä vastaa meidän jouluaattoamme. Silloin on perinteisesti syöty majoneesipohjaista perunasalaattia salat olivieriä.Tämä uskomus järkähti tällä viikolla. Maanantaina sanomalehti Kommersant kirjoitti etusivullaan, että venäläiset eivät enää pidä majoneesia uudenvuodenillallisen ”korvaamattomana attribuuttina”.Lehti oli saanut tiedot kauppaketjuilta ja analyytikoilta. Luvut olivat vielä vähän epämääräisiä, mutta kysyntä on silti laskenut selvästi.oli tietenkin suurta.Pian moni kuitenkin kertoi, että heillä majoneesi oli korvattu tänä vuonna salaatissa smetanalla tai kreikkalaisella jogurtilla. Tämä tuli ilmi omassakin tuttavapiirissä.Julkisuudessa puheet jogurtti-olivieristä herättivät tosin toisen pöyristymisaallon. Sitä kauhisteltiin suunnilleen kuin joulukinkun ketsuppihuntua meillä.myynnin väheneminen ei tarkemmin ajateltuna yllätä, sillä se sopii yleiseen trendiin. Varsinkin Venäjän suurkaupungeissa ihmiset yrittävät elää koko ajan terveellisemmin, mikä näkyy myös suhteessa majoneesiin. Kyse on sekä kaloreista että epäluottamuksesta etikettien ainesosaluetteloihin.Venäläisten elintavat ovat kohentuneet viime vuosina selvästi. Erityisesti se näkyy alkoholinkulutuksen pienentymisenä, missä yksi iso selittäjä on poliittinen päätös rajoittaa myyntiä. Asiantuntijoiden mukaan juomisen vähentymisen ansiosta eliniänodote vuonna 2017 oli 72,6 vuotta, kun se vielä vuonna 2000 oli 65,6 vuotta.perustuslain muuttaminen ja hallituksen vaihtuminen veivät tietenkin huomion majoneesilta.Ne eivät kuitenkaan välttämättä ole aivan erillisiä asioita. Majoneesin kysynnän laskuun kun vaikuttavat eri paikoissa eri syyt.Kommersantin mukaan maakunnissa syödään majoneesia aiempaa vähemmän myös siksi, ettei enempään ole juhlakaudellakaan varaa. Venäläisten reaalitulot ovat supistuneet vuosia. Samalla köyhyys on lisääntynyt: väestöstä yli puolet on joko köyhiä tai vaarassa suistua helposti köyhyyteen.Ei siis ihme, että tyytymättömyys on lisääntynyt. Yleisellä ärtymyksellä on selitetty myös lisääntyneitä mielenosoituksia. Samalla vallanpitäjien kannatus on laskenut.Hallituksen vaihtoa onkin pidetty yrityksenä saada vallanpitäjien kannatus kasvuun. Tärkeänä tehtävänä on kohentaa ihmisten elintasoa.Saa nähdä, miten siinä käy.asia ainakin on varma.Ensi uutenavuotena majoneesin myyntiä seurataan tarkkaan.