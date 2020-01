Ulkomaat

”Miten tehdään suomalainen keisarileikkaus?” – Ruotsalaiset jaksavat edelleen kertoa suomalaisista puukko- ja

Tukholma

On

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jokaiselle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Illan