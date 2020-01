Ulkomaat

Maastopalojen hieman helpottaessa golfpallon kokoiset rakeet moukaroivat osavaltiota Australiassa

Rankkasateet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rankkasateiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006377265.html