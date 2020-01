Ulkomaat

Yli 80 jemeniläissotilasta kuoli ja lähes 150 haavoittui ohjus- ja lennokki-iskuissa

Jemenissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muutamien

yli 80 sotilasta kuoli ohjus- ja lennokki-iskussa, kertoivat lääkintä- ja sotilaslähteet sunnuntaina. Kuolonuhrien lisäksi lähes 150 ihmistä haavoittui.Kyse on yhdestä vuonna 2014 alkaneen sodan verisimmistä yksittäisistä iskuista.Sotilaslähteiden mukaan isku tehtiin lauantaina iltarukousten aikaan Maribissa sotilasleirillä sijaitsevaan moskeijaan. Iskusta on syytetty huthikapinallisia.kuukausien ajan tilanne Iranin tukemien huthikapinallisten ja Jemenin kansainvälisesti tunnustetun, Saudi-Arabian johtaman liittouman tukeman hallituksen välillä on ollut suhteellisen rauhallinen.Ennen lauantain iskuja hallinnon joukot aloittivat laajamittaisen sotilasoperaation hutheja vastaan Nahamin alueella, jossa taistelut jatkuivat edelleen sunnuntaina. Jemeniläiselle Saba-uutistoimistolle puhunut sotilaslähde kertoi kymmenien huthikapinallisten kuolleen ja haavoittuneen.