The New York Times nimesi poikkeuksellisesti kaksi suosikkiaan Yhdysvaltain presidentiksi, ja tällä kertaa lehden valinnalla voi olla tavallista suurempi merkitys Arvostettu sanomalehti asettui kahden ehdokkaan tueksi, koska demokraateilla on sen mielestä linjanvedon paikka.