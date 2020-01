Ulkomaat

Norjan edistyspuolue jättää hallituksen, syynä Isis-taistelijan vaimon palauttaminen maahan

Norjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Norjalais-pakistanilainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jensenin