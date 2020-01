Ulkomaat

Hillary Clinton hyökkää Bernie Sandersia vastaan uudessa dokumentissa – ”Kukaan ei pidä hänestä”

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Otti kantaa myös Warren-kiistaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy