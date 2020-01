Etelä-Korean armeija erotti sukupuolensa korjanneen sotilaan

Ulkomaat

armeija ilmoitti keskiviikkona erottaneensa transsukupuolisen sotilaan armeijan palveluksesta, kertovat uutistoimisto Reuters ja AFP.Armeijassa esikunnan kersanttina työskennellyt sotilas kävi sukupuolenkorjaus­prosessin viime vuonna ollessaan virkavapaalla. Uutistoimistojen mukaan sotilas oli ilmoittanut halustaan jatkaa armeijan palveluksessa sukupuolen korjauksen jälkeen.Reutersin mukaan armeija kertoi tiedotteessaan, että huolimatta siitä, että se pyrkii suojelemaan sotilaidensa ihmisoikeuksia ja ehkäisemään syrjintää, sukupuolenkorjaus­operaatio ei mahdollista sotilaan palveluksen jatkamista.on herättänyt Etelä-Koreassa voimakasta keskustelua transsukupuolisten kohtelusta puolustusvoimissa.Reutersin haastatteleman armeijan virkamiehen mukaan armeijan päätökselle ei pitäisi olla mitään perusteluja, mikäli sotilas on hakenut armeijan naisjoukkoihin sen jälkeen, kun tämä on korjannut sukupuolensa miehestä naiseksi ja on virallisesti nainen.Myös paikallinen ihmisoikeusjärjestö on vaatinut armeijaa lykkäämään päätöstään siihen asti, kunnes sotilas on laillisesti vahvistettu naissukupuolen edustajaksi. Armeijan mukaan lakikäsittelyllä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä sen henkilökuntaa koskevissa päätöksissä.on yhä hyvin konservatiivinen maa seksuaali-identiteettiä koskevissa asioissa, ja uutistoimisto AFP:n mukaan monet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat korealaiset elävät kaapissa.Jo aiemmin kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat osoittaneet huolensa siitä, miten Etelä-Korean armeija kohtelee seksuaalivähemmistöön kuuluvia sotilaita. AFP:n mukaan sotilas voi saada seksin harrastamisesta samaa sukupuolta edustavan henkilön kanssa jopa kahden vuoden vankeusrangaistuksen, vaikka homoseksuaalisuus on Etelä-Koreassa täysin laillista.