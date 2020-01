Ulkomaat

Volkswagenille Kanadassa miljoonasakot päästöhuijauksesta

torontolainen tuomioistuin on määrännyt autovalmistaja Volkswagenille 196,5 miljoonan Kanadan dollarin sakon päästöhuijausskandaaliin liittyvässä oikeuskäsittelyssä. Euroissa sakon summa on noin 135 miljoonaa.Volkswagen oli myöntänyt huijanneensa päästömittauksissa ja päässyt korvaussummasta sopuun yhtiön oikeuteen haastaneen Kanadan hallinnon kanssa. Valtio syytti saksalaista autovalmistajaa lukuisista ympäristölakirikkomuksista.Kyseessä oli ylivoimaisesti suurin ympäristörikkomuksista Kanadassa koskaan langetettu sakko, jutun syyttäjä kuvaili.Volkswagen on jo aiemmin taipunut kompensoimaan päästöhuijauksensa seurauksia kanadalaisille autonostajille. Vuonna 2016 sovittiin kuluttajille suunnatuista 2,4 miljardin Kanadan dollarin hyvityksistä. Lisäksi yhtiö sai harhaanjohtavasta markkinoinnista 17,5 miljoonan dollarin rangaistuksen.Vuoden 2009 jälkeen Kanadassa ehdittiin myydä noin 130 000 autoa, jotka eivät valmistajan lupauksista huolimatta täyttäneen maan ympäristönormeja.on vuonna 2015 paljastuneesta skandaalista, dieselgatesta, jossa Volkswagen myönsi huijanneensa dieselautojen päästömittauksissa.Autojätti huijasi tahallaan kuluttajia asentamalla autoihin ohjelmiston, joka vähensi päästöjä vain päästömittauksen aikana. Peukaloituja autoja oli yhteensä yli 11 miljoonaa.Dieselgaten arvioidaan maksaneen Volkswagenille jo ainakin 33 miljardia Yhdysvaltain dollaria (noin 30 miljardia euroa).Saksassa kompensaatioita vaativien autonostajien nostaman oikeusjutun käsittely alkoi viime syyskuussa. Ryhmäkanteessa on mukana 450 000 ihmistä. Tammikuussa Volkswagen kertoi aloittaneensa neuvottelut sopuratkaisusta.