Espanjan talvimyrskyn uhriluku nousi seitsemään, videolle tallentui merivaahdon valtaama kylä

riehuneen Gloria-myrskyn uhriluku on noussut seitsemään, kertoi uutistoimisto AFP torstaiaamuna. Viranomaisten mukaan neljä ihmistä on edelleen kateissa myrskyn jäljiltä.Maan itärannikkoa lauantaista asti piiskannut myrsky on aiheuttanut tulvia, tuonut mukanaan lumisateita ja vahingoittanut rakennuksia. Rantakatujen kauppoja ja ravintoloita on vahingoittunut, kun tulvavedet ovat vyöryneet kyliin ja kaupunkeihin. Kataloniassa Tossa de Marinin kylässä nähtiin myös poikkeuksellinen luonnonilmiö, kun paksu merivaahto tulvi kylän kaduille.Rannikkoalueilla on nähty kuluneiden päivien aikana voimakkaita lumituiskuja, kylmiä sateita ja valtavia aaltoja. Myrsky on katkonut paikoittain sähköjä ja hankaloittanut liikennettä.Myrskytuuli on puhaltanut Espanjan itäosissa puuskittain 40 metrin sekuntivauhdilla.uhri kuoli Palamóksen kaupungissa itärannikolla. 67-vuotias mies oli pudonnut mereen, kertoivat paikalliset pelastusviranomaiset. Keskiviikkona yksi uhri löydettiin tulvaveden valtaamalta alueelta itäisestä Valenciasta ja kaksi Etelä-Andalusiasta.Myrskystä kärsittiin myös Etelä-Ranskassa, jossa 1 500 ihmistä evakuoitiin keskiviikkona kahden joen tulvimisen vuoksi.Sääennusteiden mukaan myrsky alkoi hieman hellittää keskiviikkona. Sateiden ennustettiin kuitenkin jatkuvan torstain läpi.